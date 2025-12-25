Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Somalia oggi alle urne dopo 57 anni per le elezioni amministrative

AA

NAIROBI, 25 DIC - Nella capitale somala Mogadiscio e nella regione di Banadir, sotto strettissime misure di sicurezza, questa mattina si sono aperti i seggi per le prime elezioni amministrative, dopo 57 anni, nel Paese. La Commissione elettorale nazionale indipendente ha dichiarato che le votazioni si stanno svolgendo in 523 seggi elettorali nei 16 distretti, come riporta l'agenzia nazionale Sonna. Sono 20 i partiti e movimenti politici in lizza per le storiche elezioni, con 1.604 candidati che si contendono i seggi del consiglio locale, tra cui 1.246 uomini e 361 donne. Secondo la commissione, poco meno di un milione di cittadini si sono registrati per votare, si cui la metà hanno ritirato le loro tessere elettorali solo un giorno prima delle votazioni. Le votazioni locali, nelle intenzioni del presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, costituiscono un banco di prova per le annunciate elezioni nazionali che dovrebbero tenersi nel 2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAIROBI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario