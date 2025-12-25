La Somalia oggi alle urne dopo 57 anni per le elezioni amministrative

NAIROBI, 25 DIC - Nella capitale somala Mogadiscio e nella regione di Banadir, sotto strettissime misure di sicurezza, questa mattina si sono aperti i seggi per le prime elezioni amministrative, dopo 57 anni, nel Paese. La Commissione elettorale nazionale indipendente ha dichiarato che le votazioni si stanno svolgendo in 523 seggi elettorali nei 16 distretti, come riporta l'agenzia nazionale Sonna. Sono 20 i partiti e movimenti politici in lizza per le storiche elezioni, con 1.604 candidati che si contendono i seggi del consiglio locale, tra cui 1.246 uomini e 361 donne. Secondo la commissione, poco meno di un milione di cittadini si sono registrati per votare, si cui la metà hanno ritirato le loro tessere elettorali solo un giorno prima delle votazioni. Le votazioni locali, nelle intenzioni del presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, costituiscono un banco di prova per le annunciate elezioni nazionali che dovrebbero tenersi nel 2026.