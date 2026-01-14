La solidarietà per i feriti a Crans, raccolti 200mila euro per Leonardo

MILANO, 14 GEN - Non si ferma la gara di solidarietà per aiutare i giovani feriti milanesi della strage di Crans-Montana e le loro famiglie. Ha raggiunto e superato i 200mila euro sulla piattaforma Gofundme la raccolta fondi per Leonardo Bove, lo studente 16enne del liceo Virgilio di Milano che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Leonardo è stato l'ultimo ragazzo ad essere trasportato nell'ospedale milanese da Zurigo per le cure, quando le sue condizioni lo hanno permesso. Sono quasi 4mila le persone che hanno deciso di donare una somma di denaro per aiutare la sua famiglia e in particolare il papà Gabriele, che lavora nel mondo del cinema. "Gabriele è per molti di noi un collega, ma soprattutto un amico - si legge sulla piattaforma -. Ci sono poche persone come lui così dedite al lavoro. Un lavoro, il nostro, che spesso, come sappiamo per esperienza diretta, ci costringe a scegliere tra il portare a casa la pagnotta o riservare tempo alla famiglia". Sta per arrivare a 60mila euro invece la raccolta fondi per Sofia Donadio, anche lei studentessa del Virgilio sedicenne che è rimasta ferita nell'incendio a Le Constellation ed è arrivata al Niguarda lo scorso 3 gennaio. A lanciare la raccolta fondi è stata una sua amica: "il suo percorso riabilitativo durerà molti mesi e i suoi genitori Gino e Filomena dovranno assentarsi per molto tempo dalle attività lavorative", spiega. Sono oltre mille le persone che hanno donato, al momento. E' arrivata quasi a 46mila euro la raccolta fondi a sostegno di tutti e quattro gli studenti del liceo Virgilio di Milano rimasti feriti la notte di Capodanno, Francesca, Sofia, Kean e Leonardo. A lanciarla è stato un gruppo di genitori del liceo: "aiutiamo i ragazzi della nostra scuola con l' obiettivo di garantirgli un futuro più sereno una volta superato questo momento difficile - spiegano -. Per dargli una certa serenità per le future sfide che dovranno affrontare". L'obiettivo al momento è di arrivare a 80mila euro. Anche le squadre di calcio di Leonardo Bove e di Kean Talingdan, la Franco Scarioni 1925 e l'Enotria, si sono mobilitate con due collette per i loro giovani atleti.