La Sissa di Trieste aderise all'AI Alliance con Ibm e Meta

TRIESTE, 22 NOV - La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) ha recentemente aderito all'AI Alliance, prima istituzione italiana a far parte di questa rete globale, co-fondata da Ibm e Meta, che ha come obiettivo l'accelerazione dell'innovazione nell'intelligenza artificiale, promuovendo la sicurezza, l'inclusione e la competitività, senza mai compromettere il rigore scientifico. E sarà questo tema uno dei filoni di attività del prossimo anno accademico, il 46/mo, inaugurato oggi. Lo ha detto Andrea Romanino, Direttore della SISSA nel discorso della Opening Ceremony, un anno che sarà all'insegna "della formazione avanzata, della ricerca di base e dell'innovazione, in un contesto internazionale complesso". L'AI Alliance riunisce oltre 120 organizzazioni internazionali, tra cui università, istituti di ricerca, e imprese. "Attraverso collaborazioni globali e progetti d'avanguardia - ha proseguito Romanino - vogliamo continuare a essere un luogo in cui la curiosità scientifica e il dialogo interdisciplinare possano generare progresso, promuovendo conoscenza, etica e competitività". Romanino ha anche annunciato un nuovo master, in data management and curation, un investimento in infrastrutture di calcolo e i tre finanziamenti Erc conseguiti quest'anno.