La Siria annuncia il cessate il fuoco ad Aleppo

DAMASCO, 09 GEN - Il ministero della Difesa siriano ha annunciato il cessate il fuoco in numerosi quartieri di Aleppo, dopo giorni di pesanti scontri con i combattenti curdi. "Per evitare qualsiasi escalation militare nei quartieri residenziali il ministero della Difesa annuncia un cessate il fuoco nelle vicinanze dei quartieri di Sheikh Maqsoud, Alashrafieh e Bani Zeid ad Aleppo, a partire dalle 3:00 del mattino", ha scritto il ministero in una nota. Negli ultimi giorni almeno 21 persone hanno perso la vita in seguito agli scontri tra le forze del governo siriano e i combattenti curdi ad Aleppo.

