La sindaca di Monfalcone incontra Piantedosi sul tema sicurezza

MONFALCONE, 14 MAR - Un "approfondito e costruttivo" incontro si è tenuto al Viminale fra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la sindaca di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, durante il quale sono stati esaminati gli aspetti della sicurezza del territorio alla luce, in particolare, della presenza di grandi realtà produttive e della crescita del flusso di immigrati. "Monfalcone - ha fatto sapere Cisint - intende continuare a rappresentare un modello di città sicura a livello nazionale per assicurare uguali condizioni di vivibilità urbana a tutti i cittadini, sviluppando le dovute azioni di prevenzione e contrasto all'illegalità in raccordo con le altre autorità pubbliche preposte". La riunione - si apprende da una nota congiunta - ha messo in luce l'ampia convergenza di posizioni rispetto alla necessità di mettere in atto una strategia stringente per il rispetto della legalità e dello stato di diritto, a fronte a una condizione che, come ha sottolineato Cisint "ha superato i limiti della sostenibilità sociale e urbana". A questo riguardo, Piantedosi ha assicurato il sostegno delle istituzioni dello Stato a presidio della città, in rapporto anche alle esigenze specifiche manifestate dal sindaco. All'incontro ha partecipato anche la viceministro Vannia Gava, che coordina il tavolo interministeriale con il Comune di Monfalcone sulle tematiche legate alla presenza dei cantieri navali, in funzione di una revisione del modello produttivo, per invertire la logica dell'arrivo generalizzato di stranieri nel territorio.