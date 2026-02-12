La sfida di FdI, ddl immigrazione subito in Aula, vediamo chi vuole la sicurezza

"Agiamo e approviamo il ddl licenziato ieri" dal Cdm. "Chiediamo alle opposizioni la disponibilità a iscrivere immediatamente il ddl in materia di immigrazione, legalità e sicurezza. Dopo anni di negazionismo avete scoperto il tema della sicurezza, vediamo se siete pronti" anche magari ad "approvare quelle norme che superano quell'atto voluto che certi magistrati comminano a chi, minacciato della propria integrità, reagisce sparando a clandestini che spacciano morte. Siete a favore di un immigrazione controllata e non illegale, votate a favore! Siete a favore di tutelare le nostre forze dell'ordine? Votate a favore. Iscriviamo immediatamente nella prossima capigruppo il ddl e vediamo a viso aperto chi vuole sicurezza e chi invece ne ciarla senza averla mai praticata". Lo ha detto nell'Aula della Camera il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami.