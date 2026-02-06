Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Sapienza, al lavoro su backup dati e ripristino funzionalità

AA

ROMA, 06 FEB - Dopo l'attacco hacker che ha colpito La Sapienza tra il 1 e il 2 febbraio, in questi giorni, con il supporto degli esperti dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), è stata bonificata l'infrastruttura informatica dell'ateneo, i tecnici di InfoSapienza stanno in queste ore estraendo i dati dai sistemi di backup e programmando il ripristino progressivo dei servizi interrotti. Nei prossimi giorni - fa sapere l'ateneo romano - i primi servizi torneranno on line e verranno fornite le comunicazioni in merito alla loro operatività. Anche il sistema Infosud e le postazioni di lavoro torneranno disponibili non appena saranno conclusi i test di sicurezza e le fondamentali prove di funzionalità. L'ateneo in questi giorni ha cercato di ridurre i disagi attraverso la prenotazione degli esami con carta e penna e scadenze amministrative posticipate. Sono stati inoltre previsti infopoint dedicati per fornire informazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario