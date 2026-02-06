La Sapienza, al lavoro su backup dati e ripristino funzionalità

ROMA, 06 FEB - Dopo l'attacco hacker che ha colpito La Sapienza tra il 1 e il 2 febbraio, in questi giorni, con il supporto degli esperti dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), è stata bonificata l'infrastruttura informatica dell'ateneo, i tecnici di InfoSapienza stanno in queste ore estraendo i dati dai sistemi di backup e programmando il ripristino progressivo dei servizi interrotti. Nei prossimi giorni - fa sapere l'ateneo romano - i primi servizi torneranno on line e verranno fornite le comunicazioni in merito alla loro operatività. Anche il sistema Infosud e le postazioni di lavoro torneranno disponibili non appena saranno conclusi i test di sicurezza e le fondamentali prove di funzionalità. L'ateneo in questi giorni ha cercato di ridurre i disagi attraverso la prenotazione degli esami con carta e penna e scadenze amministrative posticipate. Sono stati inoltre previsti infopoint dedicati per fornire informazioni.