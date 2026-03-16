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La Russa, vedrò la famiglia nel bosco il 25 marzo

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ROMA, 16 MAR - "La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo con buona pace delle polemiche inutili". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa in un video e dopo le polemiche sull'incontro con la famiglia, che quindi sarà dopo il referendum e non in questa settimana.

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