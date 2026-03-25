La Russa vede la famiglia nel bosco e fa moral suasion, cadano le rigidità di tutti

ROMA, 25 MAR - "Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria né tanto meno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti e tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video diffuso dopo l'incontro con i genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ricevuti a Palazzo Giustiniani.