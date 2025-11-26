La Russa, tempi per il premierato ci sono, ma scelta è politica

ROMA, 26 NOV - Per portare a termine la riforma del premierato "i tempi ci sono è sempre una scelta politica, se la maggioranza decide di utilizzare il tempo che resta per questo obiettivo politico i tempi ci sono, il problema è la scelta politica". Ma "non vedo oggi la possibilità di immaginare quale sarà la scelta politica". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa alla presentazione del libro di Bruno Vespa, sottolineando che "secondo me l'errore è stato quello di partire con il premierato e non con il presidenzialismo perché si immaginava di arrivare a una dialogo con le opposizioni. Spetterà alla maggioranza decidere se cambiare il modo così drastica la Costituzione, perché sarebbe un grande cambiamento senza l'opposizione, perché i numeri ci sono. La sinistra lo ha fatto" ma "la maggioranza si preoccupa di questo vulnus".