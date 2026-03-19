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La Russa, sorteggio Csm necessario per sistema malato

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ROMA, 19 MAR - "Il sistema del sorteggio è per me assolutamente necessario in un sistema ormai malato, come dimostra tutto quello che è avvenuto nel Csm da Palamara in poi". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite di 'Porta a porta' su Rai1 a proposito del referendum sulla giustizia. "Non è che i giudici del Csm eletti dal Parlamento - ha aggiunto - sono eletti dalla maggioranza o dalla minoranza, sono una lista a cui concorrono tutti i partiti. Esattamente come adesso c'è bisogno di una maggioranza qualificata e nella stessa maniera la lista è fatta con una maggioranza. La verità è che così si rompe nettamente il sistema delle correnti".

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