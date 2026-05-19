La Russa, pur nelle differenze in Pannella ho riconosciuto interlocutore autentico

ROMA, 19 MAG - "A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella ricordiamo una figura che ha segnato profondamente la vita politica e parlamentare della nostra Nazione. Uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha vissuto la politica con passione, libertà e grande determinazione. Pur nelle differenze politiche, ho sempre riconosciuto in lui un interlocutore autentico, con cui condividere momenti di confronto e importanti riflessioni sui diritti e sul sistema carcerario. Martedì prossimo lo ricorderemo in Senato con un convegno promosso su iniziativa del senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che ringrazio, insieme a tanti esponenti politici di diversi schieramenti". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.