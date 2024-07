La Russa, proporrò calendarizzare voto Cda Rai in Capigruppo

ROMA, 31 LUG - "Siamo pronti a calendarizzarlo prima della pausa estiva. Se i capigruppo mi dicono di calendarizzarlo noi il tempo ce lo abbiamo. Decidono loro, non dipende da me. Non c'è un atto d'imperio del presidente del Senato. E' una valutazione dei capigruppo. Io lo chiederò e a seconda di quello che mi risponderanno, valuteremo all'unanimità. Al Senato il 99,8% delle decisioni le abbiamo prese in questa legislatura all' unanimità, non è obbligatorio ma io mi auguro che anche questa sia una decisione all'unanimità". Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa conversando con i cronisti prima di entrare alla Conferenza dei Capigruppo.