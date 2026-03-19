Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Russa, ordinanza assurda su famiglia nel bosco, mi conferma nel sì al referendum

AA

ROMA, 19 MAR - "Mi hanno accusato senza che io avessi detto niente di voler incontrare i genitori della 'famiglia nel bosco'. È vero, avevo parlato, e gli avevo detto 'venite quando volete dopo il referendum'. Si sono preoccupati, non dovevo incontrarli, ma perché? Perché c'è questa paura che qualcuno possa inficiare gli argomenti speciosi della sinistra sul referendum incontrando chi è oggi vittima di una, quella sì l'ho letta, ordinanza assurda? Hanno accusato la madre di quei due sfortunati bambini del reato di speranza perché ha detto 'spero che duri poco', l'hanno scritto nell'ordinanza. Allora mi sono confermato nel mio sì". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite di 'Porta a porta' su Rai1 parlando del referendum sulla giustizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario