La Russa, ordinanza assurda su famiglia nel bosco, mi conferma nel sì al referendum

ROMA, 19 MAR - "Mi hanno accusato senza che io avessi detto niente di voler incontrare i genitori della 'famiglia nel bosco'. È vero, avevo parlato, e gli avevo detto 'venite quando volete dopo il referendum'. Si sono preoccupati, non dovevo incontrarli, ma perché? Perché c'è questa paura che qualcuno possa inficiare gli argomenti speciosi della sinistra sul referendum incontrando chi è oggi vittima di una, quella sì l'ho letta, ordinanza assurda? Hanno accusato la madre di quei due sfortunati bambini del reato di speranza perché ha detto 'spero che duri poco', l'hanno scritto nell'ordinanza. Allora mi sono confermato nel mio sì". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite di 'Porta a porta' su Rai1 parlando del referendum sulla giustizia.