Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Russa,non conosce l'Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa

AA

ROMA, 14 APR - "Se qualcuno può pensare che il presidente del Consiglio dell'Italia possa mai considerare accettabili attacchi frontali al sommo Pontefice non conosce l'Italia e il presidente del Consiglio e non conosce quello che significa il rapporto tra l'Italia e il Papa, che in questo caso è pure americano". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa commentando le dichiarazioni del presidente americano Trump rispetto alla premier italiana. La Russa ha aggiunto di essere "pienamente d'accordo" con la premier e incalzato dai cronisti anche su come ora si potrà ricucire i rapporti, ha detto: "Non c'è bisogno di ricucire, il presidente Trump ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Usa su tutti gli argomenti su cui siamo in sintonia. Quando non siamo d'accordo, abbiamo il dovere di dirlo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario