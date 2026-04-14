La Russa,non conosce l'Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa

ROMA, 14 APR - "Se qualcuno può pensare che il presidente del Consiglio dell'Italia possa mai considerare accettabili attacchi frontali al sommo Pontefice non conosce l'Italia e il presidente del Consiglio e non conosce quello che significa il rapporto tra l'Italia e il Papa, che in questo caso è pure americano". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa commentando le dichiarazioni del presidente americano Trump rispetto alla premier italiana. La Russa ha aggiunto di essere "pienamente d'accordo" con la premier e incalzato dai cronisti anche su come ora si potrà ricucire i rapporti, ha detto: "Non c'è bisogno di ricucire, il presidente Trump ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Usa su tutti gli argomenti su cui siamo in sintonia. Quando non siamo d'accordo, abbiamo il dovere di dirlo".