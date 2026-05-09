ROMA, 09 MAG - Sulla riforma della legge elettorale "c'è un testo alla Camera che esamineremo quando arriverà al Senato". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato al termine della cerimonia in ricordo delle vittime del terrorismo. Alla domanda se si riuscirà ad approvare la legge, ha risposto: "Dipende dalla volontà politica. Se c'è la volontà politica sì".
La Russa, la legge elettorale si approverà se c'è la volontà politica
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