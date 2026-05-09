Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

La Russa, la legge elettorale si approverà se c'è la volontà politica

ROMA, 09 MAG - Sulla riforma della legge elettorale "c'è un testo alla Camera che esamineremo quando arriverà al Senato". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato al termine della cerimonia in ricordo delle vittime del terrorismo. Alla domanda se si riuscirà ad approvare la legge, ha risposto: "Dipende dalla volontà politica. Se c'è la volontà politica sì".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...