La Russa, i tempi per la legge elettorale ci sono, se ne parlerà

ROMA, 16 DIC - Sulla legge elettorale "i tempi ci sono e deciderà il Parlamento nella propria autonomia. Sicuramente io ne sento parlare molto, quindi se devo fare un giudizio prognostico dico che se ne parlerà. Poi dove si arriverà, lo vedremo". Cosi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato su quando potrà partire concretamente la discussione sulla legge elettorale e se è plausibile che sia dopo il referendum sulla giustizia. La Russa l'ha detto al termine di un convegno sulla legge elettorale, a Palazzo Zuccari.