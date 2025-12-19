La Russa, i morti sul lavoro un bollettino di guerra, fare di più

ROMA, 19 DIC - "Gli ultimi dati" sul lavoro "registrano l'aumento di 1 milione e 200 mila contratti stabili, un tasso di occupazione che è salito al 62,6%, ai massimi da sempre". "Dati estremamente positivi ai quali occorre aggiungere e sottolineare quelli ottimi sull'occupazione femminile e quelli da record del sud Italia". Al contempo ci sono ancora "troppe vittime sui posti lavoro". "Molto è stato fatto" ma "è necessario fare molto di più". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante gli auguri al Quirinale. La Russa ha parlato di "emergenza" e "bollettino di guerra" che richiede lo "sforzo di tutte le istituzioni".