La Russa, esito violento della manifestazione di Torino era scontato

ROMA, 01 FEB - "Stento a credere che tra i partecipanti alla manifestazione di Torino ci fossero molte persone ignare dell'esito violento che, per colpa di una nutrita frangia, ci sarebbe stato di sicuro. I violenti, in questi casi, sono come i pesci che hanno bisogno dell'acqua e i partecipanti, volenti o non volenti, gliela forniscono. Alle Forze dell'ordine rinnovo la mia gratitudine e la mia vicinanza". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.