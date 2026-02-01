Giornale di Brescia
Italia e Estero

La Russa, esito violento della manifestazione di Torino era scontato

ROMA, 01 FEB - "Stento a credere che tra i partecipanti alla manifestazione di Torino ci fossero molte persone ignare dell'esito violento che, per colpa di una nutrita frangia, ci sarebbe stato di sicuro. I violenti, in questi casi, sono come i pesci che hanno bisogno dell'acqua e i partecipanti, volenti o non volenti, gliela forniscono. Alle Forze dell'ordine rinnovo la mia gratitudine e la mia vicinanza". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

