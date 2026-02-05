Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Russa, dl sicurezza risponde pienamente alle norme costituzionali

AA

ROMA, 05 FEB - "Riesco ancora a stupirmi di come una frase brevissima detta al ristorante del Senato, a due giornalisti, uno dei quali di antica frequentazione, possa essere radicalmente travisata e diventare persino notizia di prima pagina. Mi tocca perciò ribadire e precisare che, alla frase 'stato di Polizia' detta dai due giornalisti, ho risposto che ai loro occhi può sembrare tale, ma che invece il provvedimento in itinere del governo, per quanto anticipato, vuole rispondere pienamente alle norme costituzionali. Ovviamente, se ci fossero abusi denunciati dagli interessati, questi verrebbero ex post valutati per discernere il vero dalle calunnie". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato precisando la sua posizione rispetto al decreto sicurezza riportata da alcuni quotidiani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario