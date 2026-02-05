La Russa, dl sicurezza risponde pienamente alle norme costituzionali

ROMA, 05 FEB - "Riesco ancora a stupirmi di come una frase brevissima detta al ristorante del Senato, a due giornalisti, uno dei quali di antica frequentazione, possa essere radicalmente travisata e diventare persino notizia di prima pagina. Mi tocca perciò ribadire e precisare che, alla frase 'stato di Polizia' detta dai due giornalisti, ho risposto che ai loro occhi può sembrare tale, ma che invece il provvedimento in itinere del governo, per quanto anticipato, vuole rispondere pienamente alle norme costituzionali. Ovviamente, se ci fossero abusi denunciati dagli interessati, questi verrebbero ex post valutati per discernere il vero dalle calunnie". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato precisando la sua posizione rispetto al decreto sicurezza riportata da alcuni quotidiani.