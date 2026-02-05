La Russa dal Papa in Vaticano, grazie per la visita dello scorso dicembre

ROMA, 05 FEB - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. L'occasione è stata la 'tappa' presso la Santa Sede della Bibbia di Borso d'Este che è stata esposta finora nella biblioteca del Senato. Il manoscritto tornerà poi nella sua sede storica di Modena. Accompagnato dal segretario generale Federico Toniato, La Russa ha colto l'occasione per ringraziare personalmente il Pontefice per la visita al Senato il 18 dicembre scorso.