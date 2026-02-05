Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Russa dal Papa in Vaticano, grazie per la visita dello scorso dicembre

AA

ROMA, 05 FEB - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. L'occasione è stata la 'tappa' presso la Santa Sede della Bibbia di Borso d'Este che è stata esposta finora nella biblioteca del Senato. Il manoscritto tornerà poi nella sua sede storica di Modena. Accompagnato dal segretario generale Federico Toniato, La Russa ha colto l'occasione per ringraziare personalmente il Pontefice per la visita al Senato il 18 dicembre scorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario