La Russa, Conti inviti Pucci a Sanremo come "presenza riparatoria'

ROMA, 23 FEB - Il festival di Sanremo inviti il comico Andrea Pucci come "presenza riparatoria" dopo il suo dietrofront. E' "l'auspicio" che il presidente del Senato, Ignazio La Russia, suggerisce rivolgendosi al direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti. In un video sui social, La Russa fa riferimento alle dichiarazioni fatte oggi da Conti nella conferenza stampa del festival e commenta: "Conti ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce e aggressioni rivolte da chi lo accusa in sostanza di non essere di sinistra. Capisco Pucci che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato nella serata di Sanremo ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui'". E ha concluso: "Mi aspetto magari una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare dell'ingiusta sofferenza e dell'ingiusto obbligo di rinuncia, che ha costretto Pucci a gettare la spugna. Ci sono tanti modi per ripagarlo: sta al conduttore trovarne uno per fare comunque risultare in qualche modo la presenza riparatoria da parte di Pucci".