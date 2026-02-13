La Russa, audire Rossi Ad della Rai previa convocazione ufficio presidenza

ROMA, 13 FEB - "Come anticipato alla presidente della commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, e ai presidenti di tutti i gruppi parlamentari, auspico e rivolgo un appello ufficiale affinché, previa la convocazione dell'Ufficio di presidenza, si decida anche in via eccezionale, di audire l'amministratore delegato della Rai, possibilmente con una decisione largamente condivisa da tutti i gruppi. Credo che sia giusto, in questa occasione, consentire l'audizione di Giampaolo Rossi senza che questa decisione interferisca in futuro nel dibattito tra i gruppi che mi auguro comunque trovi presto una soluzione positiva". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.