La Russa, accelerare e ripetere voto Consulta fino a elezione

ROMA, 10 OTT - "Dobbiamo". Il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde così ai cronisti che, a margine della presentazione di un libro sull'Inter, gli chiedono se si debba votare ad oltranza per eleggere il giudice della Consulta che manca. "Il presidente della Repubblica - aggiunge - ci ha giustamente segnalato che bisognava andare a votare. Poi qualcuno non è andato. Io capisco le ragioni, capisco tutto. Ma questo mi induce a ritenere che insieme a Fontana dobbiamo accelerare e ripetere le votazioni fin quando non venga eletto". La prossima settimana? "La tesi di aspettare che se ne liberino tre non la trovo giusta", risponde.