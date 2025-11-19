Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Romania fa decollare jet per una nuova incursione di droni

AA

ROMA, 19 NOV - La Romania, membro della Nato e confinante con l'Ucraina, ha affermato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento questa mattina presto dopo una nuova incursione di droni nel suo territorio. "Il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" in seguito agli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato stampa, aggiungendo che "non sono stati segnalati casi di impatto di velivoli con il suolo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario