La Romania fa decollare jet per una nuova incursione di droni

ROMA, 19 NOV - La Romania, membro della Nato e confinante con l'Ucraina, ha affermato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento questa mattina presto dopo una nuova incursione di droni nel suo territorio. "Il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" in seguito agli attacchi aerei russi vicino al confine tra Romania e Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato stampa, aggiungendo che "non sono stati segnalati casi di impatto di velivoli con il suolo".