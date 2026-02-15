La Romania e Cipro alla riunione del Board of Peace come osservatori

La Romania e Cipro parteciperanno alla riunione del "Consiglio per la pace" di Washington in qualità di osservatori. "La prossima settimana prenderò parte alla prima riunione del Board of Peace a Washington, rispondendo all'invito rivoltomi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump", ha scritto il presidente romeno Nicusor Dan su X, dopo aver recentemente dichiarato che il suo Paese stava ancora valutando se entrare a far parte del Board, di cui Trump è presidente. A dichiarare invece che Cipro parteciperà alla riunione in qualità di osservatore è stato il portavoce del governo Konstantinos Letymbiotis, riporta CyprusMail. "La partecipazione del nostro Paese rientra nel ruolo regionale stabile e attivo che sta svolgendo fin dal primo momento della crisi, con iniziative e proposte specifiche ai partner internazionali", ha sottolineato. "Cipro, in quanto Stato membro dell'Unione Europea più vicino alla regione, è presente negli sviluppi in corso e contribuisce concretamente agli sforzi per la stabilità e la pace", ha aggiunto, spiegando che il livello di rappresentanza alla riunione del 19 febbraio sarà determinato in consultazioni con gli organizzatori.