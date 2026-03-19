La Riserva Biosfera Unesco CollinaPo compie dieci anni e guarda al futuro

TORINO, 19 MAR - La Riserva della Biosfera MaB Unesco CollinaPo, unica urban MaB italiana, compie dieci anni e guarda al prossimo decennio con l'intenzione di ingrandirsi ulteriormente. A festeggiare il decennale del riconoscimento all'area che comprende 86 comuni, il Parco del Po piemontese e la Comunità Montana Torinese, l'assessore al Verde pubblico, parchi e sponde fluviali, Francesco Tresso, che ha spiegato come tutte le realtà coinvolte siano già al lavoro per il nuovo dossier di candidatura per i prossimi dieci anni. Dopo dieci anni, infatti, questo tipo di riconoscimento Unesco prevede che si debba ripresentare la candidatura per continuare a mantenerlo. "Una candidatura che vuole abbracciare tutto il contesto del fiume Po", ha precisato Tresso, mentre il presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, Alessio Abbinante, ha sottolineato come sia importante "creare un biglietto da visita comune dell'area fluviale, andando avanti tutti insieme e creando un'interlocuzione regionale e un ragionamento anche sulla Lombardia".