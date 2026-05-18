La Questura di Milano ricorda il commissario Luigi Calabresi

MILANO, 18 MAG - La Questura di Milano ricorda oggi il commissario capo Luigi Calabresi in occasione del 54esimo anniversario della sua uccisione, avvenuta il 17 maggio 1972. E subito dopo commemorerà le vittime della strage dell'attentato compiuto davanti alla questura nella prima commemorazione di Calabresi il 17 maggio 1973, che causò 4 morti e 52 feriti. Dopo la deposizione da parte del questore, Bruno Megale, di corone ai Caduti e al busto di Calabresi in via Fatebenefratelli, alle 8.30, la commemorazione si è spostata in via Cherubini - dove avvenne l'agguato - e infine alle 10 nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli dove è prevista la celebrazione di una messa alla presenza di autorità militari e civili.