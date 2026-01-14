La protesta del Cdr di Repubblica, 'Elkann non è la tua festa'

ROMA, 14 GEN - "La Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza", "Elkann non è la tua festa". Sono gli striscioni di protesta mostrati dal comitato di redazione di Repubblica davanti all'ex Mattatoio di Roma che ospita la mostra dedicata ai 50 anni del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Fischietti e cori, il Cdr e un gruppo di colleghi - in attesa dell'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - hanno esposto così il loro dissenso contro l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, in trattativa con il gruppo greco Antenna per la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi.