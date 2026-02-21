Giornale di Brescia
La prof che per decenni ha reso il latino pop con le canzoni di Sanremo

ROMA, 21 FEB - Rendeva il latino 'pop' per i suoi alunni, parlando loro di Sanremo, portando in classe gli autografi dei cantanti e le loro foto. A Sanremo è andata ogni febbraio per 40 anni consecutivi e anche nei prossimi giorni sarebbe partita per la città dei fiori se a trattenerla a Roma non ci fosse la malattia del marito. Antonella Conti, 81 anni, stimata docente di latino e greco al liceo Augusto di Roma, è pronta a godere, questa volta dalla poltrona di casa, il Festival di Sanremo 2026 che si aprirà martedì 24 febbraio. Proprio nei giorni scorsi è stata premiata dagli Augustei, l'associazione degli ex studenti del liceo romano con la motivazione: "Per la gioiosità dei viaggi e delle canzoni di Sanremo".

