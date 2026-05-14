La principessa Kate lascia l'Italia, 'Arrivederci, grazie'

FELINO, 14 MAG - "Arrivederci, grazie". La principessa Kate ha salutato così, in italiano, al termine della sua due giorni di visita in Italia. La prima missione all'estero dopo la malattia. Ha da poco lasciato l'agriturismo "Il Vigneto" di Barbiano di Felino, nelle colline parmensi, dove ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nel suo tour, e si è diretta verso l'aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Nell'agriturismo ha messo le mani in pasta, trasformandosi in una rezdòra per un giorno. "Dopo la creta ieri, oggi la pasta. È terapeutico impastare", ha detto. Guidata dallo chef Ivan Lampredi si è dilettata nella preparazione dei tortelli d'erbetta. E ha tirato la posta utilizzando il macchinario a manovella tipico della tradizione. "Ha proprio un bel colore", ha esclamato. Attentissima in ogni passaggio, ha chiesto la ricetta nei dettagli. "Con questo strumento si possono fare le anche le tagliatelle? La pasta poi va in frigo?". Poi è stata la volta del ripieno di bietole e ricotta, facendo le spumine con la sac a poche. "Oh, è più facile vederla fare dallo chef", ha detto sempre col sorriso divertita. Infine, richiudendo la sfoglia ha creato i tortelli, tagliandoli con la rotellina. E non si è scomposta neppure davanti a un piccolo 'incidente' quando le è caduta la rotellina a terra, ridendo a crepapelle. Dopodiché si è intrattenuta per un breve pranzo al fianco di Paola Riccò, una delle responsabili di Reggio Children. "Ci ha ringraziato tanto per l'ispirazione che ha avuto in questi due giorni e ha detto che vorrebbe fare di più. Ma che questo per lei è solo l'inizio". Insomma, non un addio, ma un "arrivederci", come ha detto la stessa principessa Kate salutando tutti prima di ripartire.