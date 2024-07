La prima auto scesa da Cogne, "rientriamo a casa dopo 21 giorni"

COGNE, 20 LUG - La prima auto a lasciare Cogne alle 14 non è di un turista arrivato da fuori Valle d'Aosta per recuperare il proprio veicolo bloccato dall'alluvione del 29 giugno scorso, ma di una coppia piemontese che da quel giorno e fino ad oggi è rimasta a vivere in paese. Quando c'è stata l'alluvione "eravamo in villeggiatura, in frazione Epinel", dice dall'abitacolo Massimo Fracchia, della provincia di Alessandria, mentre è in attesa di scendere dal paese. "Siamo stati qui 21 giorni, è andata benissimo. Se abbiamo avuto paura il giorno dell'alluvione? Un po' lei - dice riferito alla moglie, seduta accanto - io non l'ho neanche sentita, dormivo. Ora, con la prima giornata utile, torniamo a casa".