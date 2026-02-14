La Premio Nobel Mohammadi trasferita in una prigione nel nord dell'Iran

PARIGI, 14 FEB - Le autorità iraniane hanno trasferito, senza preavviso, la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi in una prigione nel nord del Paese, a causa della crescente preoccupazione per la sua salute, ha dichiarato oggi il marito di Mohammad. L'attivista aveva intrapreso all'inizio di questo mese uno sciopero della fame ed era stata ricoverata in ospedale prima di essere riportata in prigione. Il Comitato Norvegese per il Nobel ha dichiarato questa settimana di essere "profondamente sconvolto" dalle segnalazioni che descrivevano dettagliatamente "abusi fisici e continui maltrattamenti potenzialmente letali" nei confronti di Mohammadi, sia durante l'arresto che in detenzione. Dal suo arresto, Mohammadi era stata trattenuta a Mashhad presso il centro di detenzione del Ministero dell'Intelligence e le era stata concessa solo una telefonata con un fratello in Iran e un'altra con il suo avvocato iraniano. Ma ora è stata trasferita in prigione nella città di Zanjan, nel nord del paese, ha dichiarato suo marito Taghi Rahmani, che vive a Parigi. "Questa azione è stata compiuta senza informare la sua famiglia o il suo avvocato", ha scritto su X, aggiungendo che "lo scopo è di di esiliare Narges".