Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'La Povertà educativa una sfida Europea'

AA

ROMA, 03 MAR - Contrastare la povertà educativa di troppi minori in Europa e in Italia, rafforzando politiche integrate e strategie condivise tra istituzioni, scuole, terzo settore e comunità educanti. E' stato il tema al centro di un incontro che si è svolto oggi al Parlamento Europeo dal titolo "Povertà educativa e benessere degli adolescenti: una sfida europea", promosso dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato da Maria Teresa Bellucci viceministro al lavoro e alle politiche sociali e ospitato da Caterina Chinnici, copresidente dell'Intergruppo Diritti dei Minori. Una delegazione composta da 16 adolescenti italiani ha preso parte ai lavori, portando all'attenzione delle istituzioni europee esperienze, bisogni e proposte concrete. Le loro testimonianze hanno evidenziato quanto sia fondamentale costruire spazi di ascolto reale e partecipazione attiva nei processi decisionali che riguardano le giovani generazioni. Nel corso dell'iniziativa è stato presentato il documentario "Non sono emergenza", realizzato da Arianna Massimi e Riccardo Venturi che racconta le fragilità, le energie e le risorse degli adolescenti superando la narrazione "emergenziale". Nel suo messaggio, il viceministro Maria Teresa Bellucci ha sottolineato:"Le buone pratiche nate in Italia crediamo possano alimentare e contribuire alla riflessione europea. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile continua a dimostrare la sua efficacia attraverso centinaia di interventi sul territorio nazionale e milioni di euro investiti". Chinnici ha definito l'appuntamento "un'importante occasione di confronto" ed ha sottolineato che i dati Eurostat "ci ricordano l'urgenza di agire: un minore su quattro nell'Ue è a rischio di povertà o esclusione sociale" ritenendo "fondamentale rafforzare l'impegno europeo con iniziative come la Garanzia europea per l'infanzia e promuovendo una strategia comune contro la povertà educativa". Il presidente di Con i bambini Marco Rossi-Doria ha evidenziato che "l'esperienza del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dimostra che investire nelle comunità educanti produce risultati concreti e misurabili. Gli oltre 800 progetti sostenuti in tutta Italia rappresentano un laboratorio di innovazione sociale che può offrire un contributo significativo al dibattito europeo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario