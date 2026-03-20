La portaerei francese localizzata grazie alla app usata da un suo marinaio

PARIGI, 20 MAR - Grazie alla semplice localizzazione di una app sportiva utilizzata da uno dei suoi marinai, la portaerei francese Charles-de-Gaulle, gioiello della "force de frappe" nucleare francese, ha potuto essere facilmente localizzata in tempo reale nel Mediterraneo orientale. Lo rivela il quotidiano Le Monde. Il quotidiano, che ha consultato il profilo pubblico del marinaio sull'applicazione "Strava", ha determinato che il militare aveva effettuato il 13 marzo una seduta di jogging in mare apert a nord-ovest di Cipro ed ha confermato la posizione della portaerei con l'aiuto di una foto satellitare. "Il caso riportato, se confermato, non è conforme alle consegne in vigore. Il comando prenderà misure conseguenti" è stata la reazione dello stato maggiore delle Forze armate francesi.