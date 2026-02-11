La polizia identifica l'autrice della strage in Canada

NEW YORK, 11 FEB - La polizia ha identificato l'autrice della strage in una scuola del Canada. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni, ha dichiarato il vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Columbia Britannica (BC RCMP), durante una conferenza stampa. La giovane era residente a Tumbler Ridge, ha aggiunto l'ufficiale. La sparatoria è una delle più letali avvenute in Canada negli ultimi decenni.