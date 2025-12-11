La pizzeria era stata appena inaugurata, danneggiata da una bomba carta

NAPOLI, 11 DIC - La pizzeria era stata appena inaugurata ieri sera. Stanotte l'esplosione di una bomba carta ha danneggiato i locali della struttura nella zona di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli. Nessuno è rimasto ferito. Danneggiati l'ingresso della pizzeria e gli arredi interni. Sul fatto indaga la Polizia. La proprietaria ha riferito di non aver subito minacce o richieste estorsive. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime "la più ferma condanna per l'esplosione di un ordigno avvenuta nella tarda serata di ieri ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere di Secondigliano che ha provocato danni all'ingresso del locale ed agli arredi interni". Il prefetto, "nel disporre l'immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l'area interessata", ringrazia "gli agenti della questura di Napoli tempestivamente intervenuti" e ribadisce "la piena fiducia nelle forze di polizia e nell'autorità giudiziaria affinché possano essere individuati i responsabili dell'atto criminoso, rinnovando l'invito ai cittadini e agli operatori economici a denunciare qualsiasi episodio intimidatorio".