La piena del Po verso soglia rossa tra Mantovano e Ferrarese

BOLOGNA, 21 OTT - Il colmo di piena del Po ha transitato a Boretto nel Reggiano questa mattina con 6,37 metri sullo zero idrometrico (criticità moderata, colore arancione) e si prevede che transiti nella sezione di Borgoforte (Mantova) nella serata odierna, con valori oltre la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Lo rende noto l'agenzia Aipo. I livelli del Po, spiega, hanno già oltrepassato la soglia 2 di criticità nel tratto veneto-emiliano, nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta. Nelle prossime 24 ore, in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani, i livelli attesi lungo il tratto del Po tra Borgoforte e il mare Adriatico si attesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). La conca di navigazione di San Leone (Mantova) è chiusa fino a conclusione dell'evento di piena. Nella bassa reggiana stanno operando le ditte incaricate da Aipo per la chiusura delle rotte arginali sul torrente Crostolo, sul canalazzo Tassone e su cavo Cava. Ultimato l'intervento di chiusura su quest'ultimo canale, mentre si prosegue senza sosta per concludere le altre operazioni.