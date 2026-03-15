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Italia e Estero

La petroliera russa sempre in acque maltesi, più lontana dall'Italia

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ROMA, 15 MAR - Si è ulteriormente allontanata dalle acque sar italiane la Arctic Metagaz, petroliera russa danneggiata alla deriva da giorni nel Mediterraneo senza nessuno a bordo. La nave ora, si apprende, si muove in zona sar maltese e non risultano sversamenti in mare. A bordo si stima ci siano circa 700 tonnellate di gasolio. La Valletta ha attivato un piano d'emergenza per prevenire danni in caso di esplosione del pericoloso carico. L'Italia - che in questi giorni sta monitorando i movimenti della Arctic Metagaz anche con assetti navali - ha offerto la disponibilità di supportare le autorità maltesi, ma al momento non ci sono state richieste.

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