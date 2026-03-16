La perturbazione si sposta sul basso Mediterraneo e ci resterà per più giorni

ROMA, 16 MAR - La perturbazione, che nel corso del weekend ha colpito duramente il Nord-Ovest portando piogge abbondanti e nevicate record sulle Alpi, si è spostata verso il basso Mediterraneo e ci rimarrà per diversi giorni. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Con l'inizio della nuova settimana - afferma - questo centro di bassa pressione piloterà forti correnti umide da Est che colpiranno soprattutto i versanti ionici. Sono previste piogge abbondanti e persistenti sulle coste della Calabria e della Basilicata, mentre il maltempo tenderà a concedere una tregua alle regioni del Nord". Migliora, dunque, la situazione al Centro-Nord grazie all'ingresso di venti più freddi e secchi da Nord-Est che spazzeranno via l'umidità e lo smog, garantendo un'aria più pulita e cieli tersi. Per quanto riguarda le temperature si registrerà un calo sensibile durante la notte e al primo mattino, ma di giorno, se splende il sole, i valori termici rimarranno su livelli gradevoli. Infine l'ingresso dell'aria più fredda dai Balcani porterà la neve sull'Appennino centro-meridionale fino a quote medio-basse soprattutto sui rilievi abruzzesi e molisani. Nel dettaglio: - Lunedì 16. Al Nord: bel tempo primaverile. Al Centro: instabile solo dalle Marche meridionali al Molise. Al Sud: generale maltempo con piogge e rovesci diffusi. - Martedì 17. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: un po' instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: vortice in azione, piogge diffuse, vento forte da Est. - Mercoledì 18. Al Nord: molte nubi, instabile in Emilia Romagna, basso Veneto. Al Centro: instabile, specie sulle adriatiche, neve intorno agli 800-1000m in Abruzzo. Al Sud: maltempo. Tendenza: maltempo a tratti intenso al Sud, soleggiato al Nord.