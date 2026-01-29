Giornale di Brescia
La nuova strategia Ue sui rimpatri, 'lavorare su centri ad hoc e riammissioni'

BRUXELLES, 29 GEN - La Commissione europea lavorerà ulteriormente per "costruire un sistema europeo comune per il rimpatrio, basato sul proposto regolamento sui rimpatri, attualmente in fase di negoziazione, con norme più efficienti, processi digitalizzati e nuovi aspetti innovativi come l'istituzione di centri di rimpatrio". E' una delle proposte contenute nella prima Strategia europea per la gestione dell'asilo e della migrazione, presentata oggi dalla Commissione. Palazzo Berlaymont intende anche "migliorare la riammissione da parte dei paesi terzi, utilizzando e rafforzando gli strumenti dell'Ue per promuovere la cooperazione".

