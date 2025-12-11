La Nobel Machado torna in pubblico per la prima volta in 11 mesi

OSLO, 11 DIC - La Nobel per la Pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a 11 mesi dall'ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, dove è arrivata alcune ore fa. Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento 'in absentia'. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, durante la manifestazione di protesta in occasione dell'insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.