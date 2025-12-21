La Nigeria ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre

ABUJA, 21 DIC - Le autorità nigeriane hanno ottenuto il rilascio di 130 studenti rapiti da uomini armati da una scuola cattolica a novembre. Lo ha dichiarato oggi un portavoce presidenziale, dopo che altri 100 erano stati liberati all'inizio di questo mese. "Altri 130 alunni rapiti nello Stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto prigioniero", ha dichiarato Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una foto di bambini sorridenti.