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La neve è tornata in Alto Adige, chiusi passi Gardena e Sella

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BOLZANO, 26 MAR - La neve è tornata in Alto Adige con l'annunciato passaggio di una perturbazione. Attualmente i fiocchi stanno cadendo oltre i 700-100 metri di quota, così anche al Brennero. Per pericolo valanghe sono chiusi i passi Gardena e Sella. La scorsa notte il forte vento ha provocato una trentina interventi dei vigili del fuoco in tutto l'Alto Adige per la rimozione di alberi caduti e rami spezzati, nonché per la messa in sicurezza di persiane, parti di edifici e altri oggetti pericolanti. A Bressanone un grosso albero è caduto su una macchina parcheggiata. Secondo la Protezione civile altoatesina il forte vento persisterà anche nella giornata odierna.

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