La nave Ocean Viking attesa a Livorno con 147 migranti

LIVORNO, 25 FEB - E' atteso nel pomeriggio del 26 febbraio lo sbarco nel porto di Livorno della nave Ocean Viking con 147 migranti a bordo, tutti uomini, tra i quali anche 17 minori non accompagnati. I minori verranno accolti in una struttura dedicata in Toscana., mentre i 130 adulti saranno distribuiti nelle dieci province toscane. Questa mattina in prefettura si è tenuta una riunione di coordinamento per definire nel dettaglio le procedure per l'accoglienza, per gli screening sanitari e l'identificazione. I 147 migranti, salvati in due diverse operazioni nel sud del Mediterraneo, sono di nazionalità bengalese (109), pakistana (20), egiziana (13), etiope (2), somala (2) ed eritrea (1). "La macchina dell'accoglienza è ormai collaudata - sottolinea il prefetto Giancarlo Dionisi - e opererà secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, con il dispositivo ormai consolidato, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana".

Argomenti
LIVORNO

