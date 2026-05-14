La natura 'terzo insegnante', seconda giornata di Kate a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 14 MAG - L'ambiente e la natura come "terzo insegnante" nelle prime relazioni ed esperienze dei bambini. È questo uno dei pilastri del Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa che caratterizza le scuole per l'infanzia comunali della città, e che è il fil rouge della seconda e ultima giornata di visita in Emilia della principessa Kate. Prima tappa di oggi la scuola dell'infanzia 'Salvador Allende', dove Kate è arrivata per osservare come l'apprendimento basato sulla natura sia integrato nell'Approccio reggiano. La scuola è un centro educativo pubblico per bambini da 0 a 6 anni, parte del sistema municipale di Reggio Emilia, con forte attenzione all'educazione ambientale. Momento clou la partecipazione all'assemblea mattutina all'aperto, il momento chiave in cui i piccoli alunni scelgono le attività insieme agli educatori. L'atelierista (figura educativa con formazione artistica ) avrà poi il compito di mostrare alla principessa del Galles come gli elementi dell'ambiente esterno - salice, bambù - possono essere interpretati dai più piccoli. "Luce, spazio, natura e materiali sono attentamente progettati per stimolare curiosità, collaborazione ed esplorazione. Ai bambini viene data fiducia affinché interagiscano con il loro ambiente per porsi domande, mettere alla prova idee e costruire conoscenza attraverso l'esperienza. Oggi non vediamo l'ora di approfondire il ruolo fondamentale che gli ambienti svolgono nel sostenere l'apprendimento nei primi anni di vita", scrive il Royal Foundation Centre for Early Childhood su Instagram, il programma di cui la principessa è madrina e per il quale ha voluto questa speciale missione in Italia.