La Nato riadatta il posizionamento delle sue forze per eventuali minacce

BRUXELLES, 01 MAR - "La Nato continua a seguire da vicino gli sviluppi in Iran e nella regione. Il Comando della Nato ha riadattato, e continuerà a farlo, il posizionamento delle forze dell'Alleanza per garantire la sicurezza dei suoi 32 Paesi membri e per difendere l'Alleanza da potenziali minacce, come missili balistici o velivoli senza pilota, provenienti dall'Iran o da altre regioni". Lo rende il portavoce del Supremo Comandante Alleato in Europa.