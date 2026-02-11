Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Nato dà il via a Sentinella Artica, 'manterrà la nostra stabilità'

AA

BRUXELLES, 11 FEB - Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato oggi il via all'operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica). "Arctic Sentry sottolinea l'impegno dell'Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo", ha affermato Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. "Sfrutterà la forza della Nato per proteggere il nostro territorio e garantire che l'Artico e l'estremo nord rimangano sicuri".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario