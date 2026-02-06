La NASA conferma, mercoledì il primo volo verso la ISS dopo l'evacuazione medica

(ANSA-AFP) - ROMA, 07 FEB - Quattro astronauti decolleranno la prossima settimana per riorganizzare il personale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), secondo quanto reso dalla NASA, dopo l'evacuazione medica d'emergenza del precedente equipaggio. La Crew-12 decollerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX l'11 febbraio, secondo quanto dichiarato l'agenzia spaziale statunitense e riportato da Afp, per far tornare quanto prima l'equipaggio della Stazione spaziale internazionale a sette membri. All'inizio della settimana, SpaceX aveva temporaneamente sospeso i voli dei razzi Falcon 9 per indagare su quella che la Federal Aviation Administration aveva definito una "mancata accensione del motore di stadio 2". "Il veicolo Falcon 9 è autorizzato a tornare in volo", ha dichiarato poi venerdì un portavoce della Federal Aviation Administration all'Afp. La pausa temporanea da parte di SpaceX ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il volo Crew-12 potesse essere ritardato. La missione sostituirà la Crew-11, rientrata sulla Terra un mese prima del previsto, nella prima evacuazione medica nella storia della stazione spaziale. Il laboratorio scientifico, che orbita a 400 chilometri sopra la Terra, è da allora composto da un equipaggio ridotto di tre persone. La NASA non ha divulgato dettagli sul problema di salute che ha causato l'interruzione della missione. (ANSA-AFP).