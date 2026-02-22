La morte di Domenico, Nas di nuovo al Monaldi

NAPOLI, 22 FEB - Proseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri al Monaldi. I militari sono tornati stamane nell'ospedale partenopeo nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura partenopea (con l'aggiunto Ricci e il sostituto Tittaferrante) dopo aver proceduto ieri alla notifica degli avvisi di garanzia ai sei sanitari indagati, con il sequestro dei loro cellulari.